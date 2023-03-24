Evening Standard: Нагельсман может возглавить «Тоттенхэм»

Английский «Тоттенхэм» заинтересован в приглашении на пост главного тренера Юлиана Нагельсмана, сообщает Evening Standard.

По информации источника, «Тоттенхэм» изначально рассчитывал на приглашение Томаса Тухеля на пост главного тренера, однако ожидается, что Тухель возглавит «Баварию» после ухода из команды Нагельсмана. Как отмечает издание, Нагельсман станет одним из вариантов для «шпор».

Напомним, ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман уволен с поста наставника мюнхенского клуба.

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 49 очков после 28 матчей. Также клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов и Кубка Англии.