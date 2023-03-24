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Ла Лига может отправить жалобу на «Барселону» в ФИФА. Клубу грозит исключение из турнира

Ла Лига может оформить жалобу на «Барселону» в ФИФА.

Как сообщает AS, руководство лиги рассматривает возможность обратиться в Международную федерацию футбола по делу о платежах каталонцев бывшему вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Национальные лиги не имеют прямой связи с ФИФА, но Ла Лига готова уже в ближайшее время найти способ передать материалы, если этим не займётся Королевская испанская футбольная федерация.

«Барселоне» в таком случае может грозить снятие очков или перевод в дивизион более низкого уровня.

Ранее в СМИ появилась информация, что каталонский клуб около 17 лет подряд перечислял деньги бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. По данным прессы, функционер получил от «Барселоны» более € 7 млн. Сине-гранатовые утверждают, что эти деньги являются платой за консультативные услуги Негрейры.

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