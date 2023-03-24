Салихова: я бы очень не хотела, чтобы «Спартак» играл как сборная России в матче с Ираном

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась впечатлением от игры сборной России в матче с Ираном.
«Я бы очень не хотела, чтобы московский «Спартак» играл как сборная России в этом матче. Приятно, что лучшим на поле был игрок «Спартака» Антон Зиньковский», – приводит слова Салиховой Metaratings.
Напомним, вчера, 23 марта, в товарищеском матче встречались национальные команды Ирана и России. Игра проходила на стадионе «Азади» в Тегеране (Иран). Противостояние завершилось со счётом 1:1.
Товарищеский матч с Ираном стал первым для команды Валерия Карпина в этом году. Единственный гол в матче за россиян забил Антон Миранчук с пенальти, который заработал Антон Зиньковский.
Следующую игру Россия проведёт 26 марта со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.
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