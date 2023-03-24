Месси: я всегда мечтал приехать в мою страну в статусе чемпиона мира. Спасибо болельщикам!

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре и поблагодарил болельщиков аргентинской национальной команды за поддержку.

«Прежде всего мы должны поблагодарить всех наших болельщиков за ту поддержку, что вы нам оказываете. Мы всегда говорили, что сделаем всё возможное, чтобы выиграть чемпионат мира. Я всегда мечтал об этом, о возможности отпраздновать это с вами, приехать в мою страну с выигранными Кубком Америки и чемпионатом мира. Это главные трофеи.

Я не забываю и о своих товарищах по команде. которые тоже прошли через всё это и отдали всё, чтобы добиться этого. Они заслуживают уважения и признания народом Аргентины.

Оказалось, что добиться этого очень сложно, это зависит от многих вещей. Иногда из-за мелких деталей всё ускользает. Давайте насладимся третьей звездой!» — приводит слова Месси официальный «твиттер» сборной Аргентины.

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