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«За таким накалом, за такими эмоциями я сюда и ехал». Сафонов — о матче России с Ираном

«За таким накалом, за такими эмоциями я сюда и ехал». Сафонов — о матче России с Ираном
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Голкипер сборной России Матвей Сафонов прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с командой Ирана (1:1).

«Матч очень понравился. За таким накалом, за такими эмоциями я сюда и ехал. Как ожидал, так и получилось. Соперник очень хорошего уровня, приятно себя попробовать на фоне действительно сильной команды, которая выступала на чемпионате мира. Чувствуется уровень футболистов, хорошая тактическая подкованность. Полностью игроки отдавались, поэтому было интересно — проверить себя, свои силы. Думаю, что мы достойно выступили по большей части.

Много моментов у моих ворот, большая нагрузка? Я не скажу, что было много моментов. Наверное, много подходов. Много всякой борьбы. Соперник хорошо навязывал борьбу в воздухе. Где-то обидно ошибались. Небольшие ошибки, из-за которых был этот накал. Но, исходя из уровня соперника и матча, такой накал и должен быть», — сказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.

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