«Мы с лёгкостью могли обыграть Россию». Форвард Ирана Тареми — о товарищеском матче

Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми подвёл итоги товарищеского матча с национальной командой России (1:1), заявив, что иранцы с лёгкостью могли выиграть у россиян, так как имели много голевых моментов.
«Это был хороший матч, у нас было много моментов, чтобы забить, и я думаю, что мы с лёгкостью могли выиграть у них, но ситуация сложилась иначе. После нашего забитого мяча мы были полны позитивной энергии, это было видно, мы показали хорошую игру. В любом случае некоторые игроки в нашей команде — новички, требуется время, чтобы сыграться с ними», — приводит слова Тареми Jamaran.
Отметим, что забитый мяч в составе сборной Ирана на свой счёт записал именно Мехди Тареми, реализовавший 11-метровый удар. Этот гол не позволил россиянам удержать победный счёт.
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