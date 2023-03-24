Зиньковский: давно хотел сыграть за сборную России. Спасибо тренерскому штабу

Полузащитник сборной России Антон Зиньковский высказался о товарищеском матче с командой Ирана (1:1).

«Тяжёлый матч, интересный. Давно хотел дебютировать, сыграть за сборную. Спасибо тренерскому штабу, что вызвали, что удалось это сделать. Конечно же, интересно посмотреть себя на уровне хорошей сборной.

Остались ли силы? Пока что нет (смеётся). Тяжело было, конечно. Иран — хорошая сборная. Надеюсь, всем понравилась игра. Мы старались как могли. Ничья — тоже хороший результат.

Чем хорош Иран? Как минимум два нападающих у них хорошие. Это ещё нескольких человек не было. Игра, может быть, простовато построена, что забрасывают на нападающих, но они цепляются. И из-за этого они создали много моментов.

Атмосфера классная. Ещё когда вышли на поле, перед разминкой посмотрели поле, уже было много болельщиков: и наших, и иранцев. Все кричали, гудели, дуделки эти. Вообще классная атмосфера. Круто, когда сейчас в чемпионате редко такое встретишь, здесь счастье», — сказал Зиньковский в интервью пресс-службе сборной России.