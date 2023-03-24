Чистяков: заводит малое количество игрового времени в «Зените». Ренан достойный конкурент

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о количестве игрового времени и конкуренции с новичком сине-бело-голубых Робертом Ренаном.

«Конечно, любого футболиста беспокоит малое количество игрового времени. Но меня это в какой-то степени и заводит. Значит, недостаточно работаю. Значит, надо работать больше. В матчах и тренировках. Верю в хорошее будущее. Надеюсь, оно наступит.

Ренан? Хорошие впечатления. Не боится играть где-то в квартирный футбол. Но конкурент достойный. Не просто так его сейчас вызывали в сборную Бразилии», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Чистяков в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл семь матчей. Также на счету защитника семь матчей в Фонбет Кубке России.