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Защитник «Зенита» Чистяков: матч Иран — Россия посмотрю в записи. Я смотрю весь футбол

Защитник «Зенита» Чистяков: матч Иран — Россия посмотрю в записи. Я смотрю весь футбол
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал непопадание в состав сборной России на мартовский сбор и рассказал, что посмотрит товарищеский матч национальной команды с Ираном (1:1).

«Тревожит ли отсутствие в списке сборной? Нет. Меня сейчас больше беспокоит моё игровое время в клубе. Сейчас я сконцентрирован на этом. Хочу вернуться в основной состав. О сборной, конечно, думаю. Хочется выступать за неё. Матч с Ираном, естественно, посмотрю в записи. Я смотрю весь футбол», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Чистяков в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл семь матчей. Также на счету защитника семь матчей в Фонбет Кубке России.

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