Голкипер сборной России Матвей Сафонов оценил атмосферу на стадионе в Иране
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Голкипер сборной России Матвей Сафонов оценил атмосферу на стадионе в товарищеском матче с командой Ирана (1:1).
«Как атмосфера? Классно. После того как у нас в России стали меньше заполняться трибуны, здесь видеть достаточно полные трибуны и активных болельщиков — это приятно. Пусть даже они болели не за нас, но создавали атмосферу. И атмосфера на стадионе была очень качественная», — сказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.
Счёт в матче на 28-й минуте открыл полузащитник сборной России Антон Миранчук. Он реализовал пенальти. Иранцам удалось отыграться на 47-й минуте: нападающий Мехди Тареми был точен с 11-метровой отметки.
Сборная России в воскресенье, 26 марта, проведёт товарищеский матч с командой Ирака.
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