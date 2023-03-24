Салихова — о матче с Ираном: не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев — номер один
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, подвергла критике решение тренерского штаба сборной России не выпустить на поле в матче с Ираном (1:1) нападающего красно-белых Александра Соболева. Она заявила, что считает форварда лучшим игроком своего амплуа.
«Не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев — номер один. Печально, что такое качество игры после года отстранения от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом лет через пять», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».
Соболев — один из трёх нападающих, вызванных на мартовские матчи с Ираном и Ираком. В матче с иранцами нападающий «Спартака» так и не вышел на поле.
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