Салихова — о матче с Ираном: не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев — номер один

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, подвергла критике решение тренерского штаба сборной России не выпустить на поле в матче с Ираном (1:1) нападающего красно-белых Александра Соболева. Она заявила, что считает форварда лучшим игроком своего амплуа.

«Не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев — номер один. Печально, что такое качество игры после года отстранения от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом лет через пять», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

Соболев — один из трёх нападающих, вызванных на мартовские матчи с Ираном и Ираком. В матче с иранцами нападающий «Спартака» так и не вышел на поле.