Канчельскис: считаю, что Головину стоило бы попробовать перейти в «Боруссию»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию, что дортмундская «Боруссия» предлагала «Монако» € 40 млн за российского полузащитника Александра Головина.

«У Головина есть родители, девушка, друзья, наверное, он посоветовался и решил не лететь играть в Германию. Это его решение полностью. Но я считаю, что Александру стоило бы попробовать перейти в «Боруссию». Это хорошая команда, она борется в Бундеслиге за чемпионство, и немецкий чемпионат хороший, там высокий уровень. Но человеку свойственно находиться там, где ему комфортно, поэтому Головин решил продолжил выступать за «Монако». Посмотрим, как у Александра будет дальше развиваться футбольная карьера.

Немцы за Головина предложили € 40 млн? Это уже хорошо, покупали его за 30 млн, а тут уже плюс 10. Александр не зря стоит таких денег. Плюс лишние 10 млн никому не помешают. Если бы «Боруссия» предложила меньше, то было бы подозрительно. Головин молодец, надо двигаться дальше, чтобы за него были готовы заплатить ещё большие суммы. Не знаю, может ли он расти в цене. Сейчас за такие огромные деньги покупают футболистов, что 40 млн уже не такая большая цена. Хотелось бы, чтобы Головин дальше прогрессировал, но это покажет только время», — сказал Канчельскис Metaratings.ru.

Напомним, Головин стал игроком «Монако» в 2018 году. Его трансфер из ЦСКА обошёлся клубу в € 30 млн.