«Крылья Советов» сыграют со сборной Winline Медиалиги в футболках не с фамилиями

«Крылья Советов» выйдут на благотворительный матч со сборной Winline Медиалиги в футболках не с фамилиями. Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба.
К примеру, некоторые футболисты сыграют под никнеймами Циркуль, Осинькин JR и Водолаз. Встреча состоится сегодня, 24 марта, в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало игры — в 18:00 мск.
Ранее «Крылья Советов» сообщили заявку на матч:
Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов.
Защитники: Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Артур Загородников, Гленн Бейл, Юрий Горшков, Георгий Зотов, Николай Рассказов.
Полузащитники: Дмитрий Иванисеня, Фернандо Костанца, Александр Коваленко, Максим Витюгов, Роман Ежов, Александр Чиркович, Расиль Асайдулин, Амар Рахманович, Бенхамин Гарре, Александр Зуев.
Нападающие: Владимир Писарский, Владислав Шитов, Дмитрий Цыпченко, Никита Хлусов, Егор Тоцкий.
Вырученные с продажи билетов деньги будут направлены на лечение легенды «Амкала» Никиты Финито. Билеты можно приобрести по ссылке.
- 24 марта 2023
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