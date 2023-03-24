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«Крылья Советов» сыграют со сборной Winline Медиалиги в футболках не с фамилиями

«Крылья Советов» выйдут на благотворительный матч со сборной Winline Медиалиги в футболках не с фамилиями. Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба.

К примеру, некоторые футболисты сыграют под никнеймами Циркуль, Осинькин JR и Водолаз. Встреча состоится сегодня, 24 марта, в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало игры — в 18:00 мск.

Ранее «Крылья Советов» сообщили заявку на матч:

Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов.

Защитники: Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Артур Загородников, Гленн Бейл, Юрий Горшков, Георгий Зотов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Дмитрий Иванисеня, Фернандо Костанца, Александр Коваленко, Максим Витюгов, Роман Ежов, Александр Чиркович, Расиль Асайдулин, Амар Рахманович, Бенхамин Гарре, Александр Зуев.

Нападающие: Владимир Писарский, Владислав Шитов, Дмитрий Цыпченко, Никита Хлусов, Егор Тоцкий.

Вырученные с продажи билетов деньги будут направлены на лечение легенды «Амкала» Никиты Финито. Билеты можно приобрести по ссылке.