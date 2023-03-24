В Греции раскритиковали новую форму сборной за узор, напоминающий свастику. Фото

Федерация футбола Греции представила новую форму национальной команды от американской компании Nike, однако узор на футболке комплекта вызвал осуждение среди греческой прессы за сходство с нацистским символом.

Фото: Федерация футбола Греции

«С одной стороны, правительство принимает крайне антидемократические, опасные поправки якобы для того, чтобы исключить присутствие нацистов в парламенте, а с другой стороны, оно делает всё, чтобы нормализовать их в обществе...» — гласит официальное заявление издания Mera25.

Греция принимает участие в отборе на чемпионат Европы 2024 года в Германии. Греки попали в группу B с Нидерландами, Францией, Ирландией и Гибралтаром.