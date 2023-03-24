В Греции раскритиковали новую форму сборной за узор, напоминающий свастику. Фото
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Федерация футбола Греции представила новую форму национальной команды от американской компании Nike, однако узор на футболке комплекта вызвал осуждение среди греческой прессы за сходство с нацистским символом.
Фото: Федерация футбола Греции
«С одной стороны, правительство принимает крайне антидемократические, опасные поправки якобы для того, чтобы исключить присутствие нацистов в парламенте, а с другой стороны, оно делает всё, чтобы нормализовать их в обществе...» — гласит официальное заявление издания Mera25.
Греция принимает участие в отборе на чемпионат Европы 2024 года в Германии. Греки попали в группу B с Нидерландами, Францией, Ирландией и Гибралтаром.
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