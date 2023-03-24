Круговой: напряжение от турецких фанатов — нормально. В России без Fan ID было бы так же

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался об атмосфере на стадионе во время товарищеского матча с «Фенербахче». Встреча прошла на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Команды сыграли вничью — 2:2.

«Напряжение от турецких болельщиков? Думаю, это нормальная ситуация. Если бы турки приехали к нам, было бы то же самое. Особенно без Fan-ID», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Счёт в матче открыл полузащитник «Фенербахче» Мерт Яндаш на седьмой минуте. На 21-й минуте нападающий «Зенита» Малком забил ответный мяч с пенальти. В концовке первого тайма сине-бело-голубые вышли вперёд усилиями Клаудиньо. На 68-й минуте полузащитник Бора Айдынлык принёс «Фенербахче» ничью — 2:2.