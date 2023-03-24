Экс-директор «Рубина»: Уремович сбежал перед матчем с ЦСКА. Использовал случай и свалил

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о некрасивом уходе из казанского клуба защитника Филипа Уремовича. По словам функционера, хорватский футболист просто решил воспользоваться ситуацией и сбежать из команды, когда ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

«Кто отличился в той ситуации со знаком минус? Уремович! Сбежал накануне матча с ЦСКА. Еще Бегич рассказывал, как ему здесь страшно. А после спокойно вернулся в «Урал». Но Уремович — самый яркий случай.

Пришёл, произнёс: «Я ухожу». Всё. Поставил перед фактом. Оказался в «Шеффилде». Если Дрейер, Хакшабанович, Хван Ин Бом находились под жесточайшим давлением из своих стран, то у Уремовича такого не было. Но решил воспользоваться случаем и свалить.

Как выглядело давление на легионеров? С 24 февраля родители постоянно названивали, сотрудники посольств, какие-то представители властей: «Срочно собирайте чемоданы, вы в опасности!» Наши-то впали в ступор! Сидели и вращали глазами. Что говорить про иностранцев? Настоящая истерика», — приводит слова Яровинского «Спорт-экспресс».

Напомним, Уремович выступал за «Рубин» с 2018 по 2020 год и успел провести в составе казанской команды 97 матчей.