Гарри Кейн высказался о рекордном голе в составе сборной Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу в матче 1-го тура квалификации к Евро-2024 с командой Италии (2:1). Кейн забил свой 54-й мяч за сборную Англии. Таким образом, он обошёл в списке лучших бомбардиров Уэйна Руни, на счету которого 53 гола.

«Это многое значит. Мы так рады снова надеть футболки сборной Англии и начать кампанию по подготовке к Евро в следующем году. Конечно, это должен был быть пенальти, и как только мяч попал в сетку, было столько эмоций. Это волшебный момент. Спасибо всем, кто помог мне дойти до этого этапа. Мы так давно не побеждали в Италии. Забить и выиграть в этой игре — это нечто особенное.

Было тяжело закончить чемпионат мира таким образом, но на этой неделе мы говорили о том, чтобы вернуться к этому. Мы чувствуем себя одной из лучших команд в Европе. То, что мы приехали сюда и сыграли подобным образом, показывает, что мы готовы к следующему испытанию. Нам предстоит трудная кампания.

Я был на поле, когда Уэйн Руни побил рекорд. Знаю, что это значило для него, и я так гордился им. Помню, когда я подарил ему бутсу за то, что он побил рекорд, он сказал, что однажды вернёт её мне. Особенный человек», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Видео: Италия — Англия. 0:2. Гарри Кейн

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