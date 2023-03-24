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Фото: жёны игроков сборной Аргентины повторили скандальный жест вратаря Мартинеса

Фото: жёны игроков сборной Аргентины повторили скандальный жест вратаря Мартинеса
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Мандинья Мартинес, супруга голкипера сборной Аргентины и английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, опубликовала в своих социальных сетях фотографию с жёнами других футболистов аргентинской национальной команды, которые повторяют скандальный жест Эмилиано с церемонии награждения на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Фото: Социальные сети супруги Эмилиано Мартинеса

На фото жёны футболистов сборной Аргентины делают с репликами кубка чемпионов мира то же самое, что Мартинес сделал с наградой лучшему вратарю мирового первенства. Голкипер приложил приз к паху, вызвав недовольство со стороны некоторой части болельщиков и экспертов.

Супруги игроков Аргентины повторили жест Мартинеса после окончания основного времени товарищеского матча со сборной Панамы (2:0).

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