Манчини: мы доминировали во втором тайме и, вероятно, заслужили ничью в матче с Англией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение в матче 1-го тура квалификации к Евро-2024 с национальной командой Англии (1:2).

«Мы знали, что это будет трудная игра. Пропустили два гола со стандартов — нам следовало быть более осторожными. Мы доминировали во втором тайме и, вероятно, заслужили ничью. Мы разочарованы результатом, но нам ещё предстоит пройти долгий путь.

Во втором тайме нам удалось прессинговать лучше, выше и я снова увидел отличную команду. Это вселяет в нас надежду. Англия всегда опасна на стандартах, но мы не должны были пропускать эти два гола. Нам всё же удалось засучить рукава и сыграть лучше.

Ретеги ещё предстоит познакомиться со своими товарищами по команде и с нашими требованиями. В первом тайме у него были трудности с английскими защитниками, которые очень сильны физически, но во втором тайме он действовал лучше. Он молод, и, я думаю, ему просто нужно немного времени», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

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