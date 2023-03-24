Руководство «Зенита» проведёт переговоры с «Фенербахче» о сотрудничестве и проектах
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Сегодня, 24 марта, руководство санкт-петербургского «Зенита» проведёт переговоры с коллегами из турецкого «Фенербахче». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны обсудят возможное сотрудничество между клубами и совместные проекты.
Ранее, 23 марта, «Фенербахче» и «Зенит» провели товарищеский матч. Встреча прошла на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Команды сыграли вничью — 2:2.
Счёт в матче открыл полузащитник «Фенербахче» Мерт Яндаш на седьмой минуте. На 21-й минуте нападающий «Зенита» Малком забил ответный мяч с пенальти. В концовке первого тайма сине-бело-голубые вышли вперёд усилиями Клаудиньо. На 68-й минуте полузащитник Бора Айдынлык принёс «Фенербахче» ничью — 2:2.
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