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Руководство «Зенита» проведёт переговоры с «Фенербахче» о сотрудничестве и проектах

Руководство «Зенита» проведёт переговоры с «Фенербахче» о сотрудничестве и проектах
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Сегодня, 24 марта, руководство санкт-петербургского «Зенита» проведёт переговоры с коллегами из турецкого «Фенербахче». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны обсудят возможное сотрудничество между клубами и совместные проекты.

Ранее, 23 марта, «Фенербахче» и «Зенит» провели товарищеский матч. Встреча прошла на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Команды сыграли вничью — 2:2.

Счёт в матче открыл полузащитник «Фенербахче» Мерт Яндаш на седьмой минуте. На 21-й минуте нападающий «Зенита» Малком забил ответный мяч с пенальти. В концовке первого тайма сине-бело-голубые вышли вперёд усилиями Клаудиньо. На 68-й минуте полузащитник Бора Айдынлык принёс «Фенербахче» ничью — 2:2.

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