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Тренер Англии Саутгейт высказался о победе в матче квалификации к Евро-2024 с Италией

Тренер Англии Саутгейт высказался о победе в матче квалификации к Евро-2024 с Италией
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу в матче 1-го тура квалификации к Евро-2024 с национальной командой Италии (2:1).

«Мы провели выдающийся первый тайм, в то время как второй был очень тяжёлым. Мы показали два разных лица. Очень хорошо контролировали игру в первом тайме, как только избежали первой линии прессинга, и к перерыву счёт мог быть 3:0. В начале второго тайма мы приняли несколько неправильных решений, и ситуация изменилась.

Оставшись вдесятером, мы сумели сохранить единство. Мы сражались, страдали и смогли принести домой историческую победу. Теперь мы должны думать о следующей игре — с Украиной. Это будет сложно, потому что они приедут более свежими: они не играли в этом туре. Нам понадобятся наши болельщики на «Уэмбли», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

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