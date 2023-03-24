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Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
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ФИФА на своём официальном сайте обновила таблицу коэффициентов женских сборных. Национальная команда России поднялась в этом рейтинге на две строчки — с 26-го на 24-е место.

Женская сборная России улучшила свою позицию в рейтинге, не набрав при этом очков. Дело в том, что команду Северной Кореи, которая была выше россиянок, убрали из таблицы коэффициентов. А женская сборная Новой Зеландии потеряла немного очков, пропустив вперёд себя Россию.

Отметим, что в пятёрке лидеров женского рейтинга всё без изменений: лидирует США, на втором месте Германия, замыкает тройку Швеция, а на четвёртом и пятом местах — Англия и Франция соответственно.

Фото: Скриншот с сайта ФИФА

Напомним, женская сборная России отстранена от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.

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