Андрей Чернышов: любой команде из Сербии интересно сыграть с сильной российской командой

Главный тренер белградского клуба «Раднички» Андрей Чернышов высказал мнение о возможном проведении товарищеских матчей клубов Российской Премьер-Лиги и сербского чемпионата.

«Зенит» в Сочи уже играл с «Црвеной Звездой». Готовы ли дальше сербы проводить товарищеские матчи с нашими клубами? Здесь больше всё исходит от политиков – будет дано положительное решение сверху или запрет. Сербские клубы всегда играли с нашими командами, в период СВО тоже, поэтому такие игры возможны. Российские клубы должны выступать с такой инициативой и предлагать сербам спарринги, это было бы хорошо.

Любой команде из Сербии интересно сыграть с сильной российской командой. Все знают, что уровень нашего клубного футбола выше, чем в Сербии, поэтому им бы было интересно с нами сыграть. Сербы с удовольствием прилетели бы в Россию и сыграли бы товарищеский матч, только инициатива должна исходить от нас. «Зенит» захотел и договорился о товарищеском матче с «Црвеной Звездой», ЦСКА играл товарищескую игру с «Партизаном» на сборах. Не было никаких отказов от сербских клубов, это делали болгары и команды из других стран.

В Сербии каждую неделю показывают центральный матч тура РПЛ. Здесь есть спортивный канал – «СпортКлуб», на нём каждую неделю такие игры транслируются в прямом эфире. Плюс ведущие сербские издания следят за своими тренерами Йокановичем и Ивичем и после каждого тура РПЛ пишут заметку о результатах матчей. Всегда пишут о клубах, в которых играют футболисты из Сербии, поэтому интерес к российскому футболу здесь есть», — приводит слова Чернышова Metaratings.