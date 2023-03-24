Андрей Чернышов: любой команде из Сербии интересно сыграть с сильной российской командой

Главный тренер белградского клуба «Раднички» Андрей Чернышов высказал мнение о возможном проведении товарищеских матчей клубов Российской Премьер-Лиги и сербского чемпионата.
«Зенит» в Сочи уже играл с «Црвеной Звездой». Готовы ли дальше сербы проводить товарищеские матчи с нашими клубами? Здесь больше всё исходит от политиков – будет дано положительное решение сверху или запрет. Сербские клубы всегда играли с нашими командами, в период СВО тоже, поэтому такие игры возможны. Российские клубы должны выступать с такой инициативой и предлагать сербам спарринги, это было бы хорошо.
Любой команде из Сербии интересно сыграть с сильной российской командой. Все знают, что уровень нашего клубного футбола выше, чем в Сербии, поэтому им бы было интересно с нами сыграть. Сербы с удовольствием прилетели бы в Россию и сыграли бы товарищеский матч, только инициатива должна исходить от нас. «Зенит» захотел и договорился о товарищеском матче с «Црвеной Звездой», ЦСКА играл товарищескую игру с «Партизаном» на сборах. Не было никаких отказов от сербских клубов, это делали болгары и команды из других стран.
В Сербии каждую неделю показывают центральный матч тура РПЛ. Здесь есть спортивный канал – «СпортКлуб», на нём каждую неделю такие игры транслируются в прямом эфире. Плюс ведущие сербские издания следят за своими тренерами Йокановичем и Ивичем и после каждого тура РПЛ пишут заметку о результатах матчей. Всегда пишут о клубах, в которых играют футболисты из Сербии, поэтому интерес к российскому футболу здесь есть», — приводит слова Чернышова Metaratings.
- 24 марта 2023
-
14:00
-
13:53
-
13:50
-
13:30
-
13:27
-
13:13
-
13:08
-
13:06
-
13:02
-
12:59
-
12:44
-
12:41
-
12:28
-
12:22
-
12:22
-
12:12
-
12:05
-
11:57
-
11:47
-
11:45
-
11:44
-
11:36
-
11:33
-
11:24
-
11:20
-
11:08
-
11:06
-
10:59
-
10:58
-
10:54
-
10:43
-
10:30
-
10:28
-
10:18
-
10:15