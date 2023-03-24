«Это было восхитительно». Ван Дейк — о слухах об отравлении игроков Нидерландов карри

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал слухи о том, что несколько футболистов покинули расположение национальной команды из-за отравления курицей карри. Игрок уверен, что, несмотря на серьёзные потери, нидерландцы смогут проявить себя.

«Я не знаю, откуда взялась эта история. Я тоже ел курицу карри, и это было восхитительно. Стало ли это причиной? Понятия не имею. Никто не имеет представления. Я не знаю.

Безусловно, это огромный удар по сборной, но ребята должны показать то, что они умеют. Я уверен в них», — приводит слова ван Дейка NOS.nl.

Тренерский штаб во главе с Рональдом Куманом в ближайших матчах не сможет рассчитывать на голкипера Барта Вербрюггена, защитников Маттейса де Лигта и Свена Ботмана, полузащитника Йоея Вермана и нападающего Коди Гакпо. В СМИ появилась информация о возможном отравлении игроков курицей карри.

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