Масалитин: матч с Ираном — уровень сборной России. Разочаровало, что мало атаковали

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от товарищеского матча сборных Ирана и России. Напомним, игра проходила вчера, 23 марта, в Тегеране и завершилась со счётом 1:1.

«Матч сборной России с Ираном не разочаровал. Наша сборная показывает тот футбол, на который готова. Ничего сверхъестественного не ожидал, так что разочарование меня не постигло.

Чего не хватило для победы? Команды находятся в разном физическом состоянии. Хотелось бы, чтобы во втором тайме мяч лучше держался в средней линии. Было мало движения. Играй Головин и Миранчук, наверное, было бы больше атакующих действий, остроты впереди. Команда несыгранная: разрывы между защитой и полузащитой, мало атакующих действий — большое разочарование. У нас такой футбол: мяч держим, контролируем, а для обострения у сборной мало игроков. То, что мы увидели, — уровень сборной России. Команда не будет играть по-другому. Для этого нужны игроки, нужно избирать схему, по которой будут играть практически все команды. Во втором тайме, как только Иран начал двигаться, добавил физически — сразу потерялись», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.