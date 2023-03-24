«Пусть говорят». Глебов — о разговорах про большое количество пенальти в пользу «Ростова»
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Полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов заявил, что его не напрягают разговоры о многочисленных пенальти в пользу ростовчан в текущем розыгрыше чемпионата России. Капитан команды из Ростова-на-Дону заявил, что 11-метровые назначаются по делу.
«Я фартовый, потому что в нашу пользу часто ставят пенальти? А в чем фартовость? И против нас поставили.
Напрягают ли разговоры про «Ростов»? Пусть говорят. Если защитники фолят… Поэтому и ставят», — приводит слова Глебова Sport24.
Напомним, ранее «Ростов» повторил рекорд Российской Премьер-Лиги по количеству заработанных пенальти за один сезон. В 20 матчах текущего розыгрыша чемпионата России ростовчане пробивали с 11-метровой отметки уже 13 раз.
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