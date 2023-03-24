Саутгейт отреагировал на рекордный гол Кейна за сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о рекордном голе нападающего Гарри Кейна в составе национальной команды. Кейн забил свой 54-й мяч за сборную Англии в ворота команды Италии. Таким образом, он обошёл в списке лучших бомбардиров Уэйна Руни, на счету которого 53 гола. Англия победила Италию со счётом 2:1.
«Кейн был невероятен. Достижение рекорда в таких условиях демонстрирует всю его душевную мощь. Это действительно исключительное достижение. Игроки переживали за него, и это реакция как на рекорд, так и на то, через что ему пришлось пройти в Катаре», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.
Видео: Сборная Англии в меньшинстве удержала победу над Италией
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