На Головина до его перехода в «Монако» претендовали «Арсенал», «Челси» и «МЮ»

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал, что полузащитником Александром Головиным до его перехода в «Монако» интересовались клубы английской Премьер-лиги. Функционер заявил, что свои предложения армейцам высылали лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Манчестер Юнайтед».
«Кто претендовал на Головина до перехода в «Монако»? «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Английские клубы предлагали за него те же деньги, что и «Монако». Сумма в любом случае разбивалась на несколько платежей. Но «Монако» в этом смысле предложил более выгодные условия. Хотя и незначительно», — приводит слова Яровинского «Спорт-экспресс».
«Монако» купил Головина у ЦСКА в 2018 году за € 30 млн. Полузащитник продолжает выступать за монегасков и продлил контракт с ними до 2026 года.
- 24 марта 2023
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