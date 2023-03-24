На Головина до его перехода в «Монако» претендовали «Арсенал», «Челси» и «МЮ»

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал, что полузащитником Александром Головиным до его перехода в «Монако» интересовались клубы английской Премьер-лиги. Функционер заявил, что свои предложения армейцам высылали лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Манчестер Юнайтед».

«Кто претендовал на Головина до перехода в «Монако»? «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Английские клубы предлагали за него те же деньги, что и «Монако». Сумма в любом случае разбивалась на несколько платежей. Но «Монако» в этом смысле предложил более выгодные условия. Хотя и незначительно», — приводит слова Яровинского «Спорт-экспресс».

«Монако» купил Головина у ЦСКА в 2018 году за € 30 млн. Полузащитник продолжает выступать за монегасков и продлил контракт с ними до 2026 года.