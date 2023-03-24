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Гаджиев: матч сборной России с Ираном выглядел предпочтительнее, чем предыдущие встречи

Гаджиев: матч сборной России с Ираном выглядел предпочтительнее, чем предыдущие встречи
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Известный тренер Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от товарищеского матча сборных Ирана и России. Напомним, игра проходила вчера, 23 марта, в Тегеране и завершилась со счётом 1:1.

«Только болельщику может нравиться или не нравиться прошедший матч. Тренеры обращают внимание на готовность команды и проблемы. Нельзя сказать, что по вчерашнему матчу есть однозначное мнение. По сравнению с тремя предыдущими играми вчерашняя выглядела предпочтительнее, возможно, в силу мотивации: сборная Ирана сильнее, чем предыдущие соперники.

Для меня было понятно, что будет сложный матч. Хорошо, что он закончился вничью, потому что соперник был ближе к победе. Сборная России относительно неплохо контролировала мяч, но было много неоправданных потерь в середине поля. А в конце матча сохраняли мяч там, где могли потерять под давлением соперника», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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