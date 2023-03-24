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Андрей Мостовой: бывает, не реализуешь какой-то момент и пишет человек, который поставил

Андрей Мостовой: бывает, не реализуешь какой-то момент и пишет человек, который поставил
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о негативных сообщениях в социальных сетях

«Бывает, не реализуешь какой-то момент и тебе пишет человек, который сделал ставку. Скидывает номер карты: «Давай присылай мне деньги, я всю зарплату на тебя поставил, а ты, козёл, не забил. На что мне теперь жить целый месяц?» Для меня это нонсенс.

Конечно, люди порой бывают очень жестокими. Но это наша профессия. От этого никуда не деться», — приводит слова Мостового Sport24.

Андрей Мостовой в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 19 матчей за «Зенит», в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач. Также на счету полузащитника семь матчей в Фонбет Кубке России.

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