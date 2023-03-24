Ротен: Моуринью приводит меня в экстаз. Он может сдвинуть «ПСЖ» с мёртвой точки

Бывший футболист французского «ПСЖ» Жером Ротен высказался о возможном назначении главным тренером парижской команды португальского наставника итальянской «Ромы» Жозе Моуринью. Экс-игрок назвал португальца футбольным фанатиком и выразил уверенность, что именно он сможет сдвинуть парижан с мёртвой точки.
«Что я думаю о Моуринью? Он чёртов футбольный фанатик! Он приводит меня в экстаз. Он бы сдвинул этот клуб с мёртвой точки», — приводит слова Ротена «твиттер» Rothen s'enflamme.
Контракт Моуринью с «Ромой» действует до 2024 года. Ранее в СМИ появились слухи о его возможном переходе в «ПСЖ» летом этого года. Переход португальского тренера назывался приоритетным трансфером для руководства парижан.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения
- 24 марта 2023
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