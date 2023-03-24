Яровинский: Овчинников стрелял из газового пистолета в Сёмина, когда был чем-то недоволен

Бывший спортивный директор ЦСКА и казанского «Рубина» Олег Яровинский рассказал об истории от экс-голкипера московского «Локомотива» Сергея Овчинникова, который признался, что стрелял из газового пистолета в тогдашних главного тренера и президента железнодорожников Юрия Сёмина и Валерия Филатова.
«Обожаю рассказы Сергея Овчинникова про «Локомотив» 90-х. Ух, какие истории! Например, как он стрелял из газового пистолета в Сёмина и Филатова. Они спрятались от Овчинникова, а он был чем-то недоволен. Ну и пальнул в них через дверь. Ничего — потом нормально общались, даже капитаном «Локо» остался. Команда там была фантастически дружная. Настоящая банда», — приводит слова Яровинского «Спорт-экспресс».
Овчинников дважды переходил в «Локомотив», став чемпионом России с железнодорожниками в 2002 и 2004 годах.
- 24 марта 2023
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