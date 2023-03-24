Женская сборная России U16 разгромила Бутан со счётом 9:1 на турнире в Азии

Женская сборная России U16 провела второй матч на турнире под эгидой Азиатской футбольной конфедерации (АФК). Молодые футболистки вышли на игру с национальным гимном и флагом и обыграли сверстниц из Бутана со счётом 9:1.
В первом матче на турнире россиянки также обыграли с разгромным счётом сборную Бангладеш (3:0).
Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в официальных международных турнирах из-за политической ситуации в мире. В связи с этим Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.
Ранее также появилась информация, что основная мужская сборная России может сыграть на товарищеском турнире под эгидой футбольной ассоциации Центральной Азии. Участие в турнире уже точно примут Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- 24 марта 2023
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