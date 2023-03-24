Юран: хочется, чтобы сборная России побеждала. Третья игра — всё никак выиграть не можем

Российский тренер Сергей Юран высказался о товарищеском матче сборной России с Ираном. Встреча состоялась вчера, 23 марта, в Тегеране (Иран) и завершилась вничью — 1:1.
«Иран — крепкая команда, тем более дома играли. Думать, что с таким соперником надо набивать три или четыре, — это неправильно. Здесь вопрос в том, насколько мы должны обыгрывать.
У Ирана были хорошие шансы, чтобы забить не один гол. Конечно, хотелось бы, чтобы сборная побеждала. Третья игра — всё никак победить не можем: какая-то тенденция намечается. Если Иран можно отнести к крепким командам, то остальные, при всём уважении, сборная России должна обыгрывать», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее сборная России сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Оба раза — 0:0.
- 24 марта 2023
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