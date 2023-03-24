Защитник «Пари НН» Масоэро назвал форварда РПЛ, которого сложнее всего сдерживать

Защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал, что ему сложнее всего сдерживать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

«Кого из форвардов сложнее всего сдерживать? Кордобу из «Краснодара». Я говорил нашему переводчику: «А можно его куда-нибудь выпнуть с поля?» Джон не только мощный, но и быстрый и техничный», — приводит слова Масоэро Sport24.

Лукас Масоэро перешёл в «Пари Нижний Новгород» летом 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги аргентинец провёл 15 матчей. Также на счету защитника четыре игры в Фонбет Кубке России.

Джон Кордоба в нынешнем сезоне провёл 24 матча за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и оформил три результативные передачи.