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Защитник «Пари НН» Масоэро назвал форварда РПЛ, которого сложнее всего сдерживать

Защитник «Пари НН» Масоэро назвал форварда РПЛ, которого сложнее всего сдерживать
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал, что ему сложнее всего сдерживать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

«Кого из форвардов сложнее всего сдерживать? Кордобу из «Краснодара». Я говорил нашему переводчику: «А можно его куда-нибудь выпнуть с поля?» Джон не только мощный, но и быстрый и техничный», — приводит слова Масоэро Sport24.

Лукас Масоэро перешёл в «Пари Нижний Новгород» летом 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги аргентинец провёл 15 матчей. Также на счету защитника четыре игры в Фонбет Кубке России.

Джон Кордоба в нынешнем сезоне провёл 24 матча за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и оформил три результативные передачи.

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