Тренер «Ариса»: Кокорин заслуживает быть в сборной России, но не знаю, нужно ли ему это

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о возможном возвращении нападающего команды Александра Кокорина в сборную России. Специалист заявил, что форвард заслуживает места в национальной команде.

«Вызов в сборную – это всецело решение тренера национальной команды. Мне тяжело рассуждать на этот счёт, но я могу точно сказать, что Саша в потрясающей форме, он получает удовольствие от команды, от стиля нашей игры. Честно, не знаю, нужно ли ему возвращаться в сборную и хочет ли он сам что-то ещё доказывать. Ему уже не 18 лет. Но он точно заслуживает быть в сборной», – приводит слова Шпилевского Metaratings.

31-летний Кокорин не играл за сборную России с 2017 года. Ранее сам футболист несколько раз заявлял, что не готов возвращаться в национальную команду в условиях бана российского футбола.