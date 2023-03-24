Экс-тренер сборной России: в игре с Ираном не хватило агрессии — это главное разочарование

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от товарищеского матча сборных Ирана и России. Напомним, игра проходила вчера, 23 марта, в Тегеране и завершилась со счётом 1:1.

«Не хватило главного – я ожидал больше агрессии и мобильной игры. Ожидал, что наша команда будет пытаться играть как можно дальше от наших ворот, прессинговать, не давать сопернику пространства, лишать их возможности выстраивать комбинационную игру. Но этого не произошло. Понятно, что у команды есть потенциал, потому что первые 25 минут игра была равной и мы в какой-то степени проявляли всё то, о чём я говорю.

После удачных действий Зиньковского, исполнения пенальти Антоном Миранчуком сборная России отошла от своей модели и стала играть совсем по-другому. Мы дали сопернику пространство и время, он этой возможностью стал пользоваться с большим пиететом к нашей команде. Мы всё время бежали назад и не пытались заставить соперника ошибаться при овладении мячом. Это главное разочарование, потому что всё это в исполнении нашей команды мы видели. Хотелось бы, чтобы всё возвращалось на круги своя», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.