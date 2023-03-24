Рамсдейл: переходы Зинченко и Жезуса оказали огромную помощь «Арсеналу»

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Рамсдейл оценил уровень текущего состава «канониров», заявив, что переходы нападающего Габриэла Жезуса и защитника Александра Зинченко из «Манчестер Сити» оказали команде огромную помощь.
«Переходы Жезуса и Зинченко оказали нам огромную помощь. Они выигрывали АПЛ. Теперь к нам пришёл Жоржиньо, он тоже выигрывал трофеи, все, кроме Премьер-лиги и чемпионата мира.
Также у нас есть Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор, которые провели ещё один год в Премьер-лиге, стали мудрее на год, имеют опыт игры на чемпионате мира», — приводит слова Рамсдейла Evening Standard.
«Арсенал» набрал 69 очков в 29 сыгранных матчах АПЛ в текущем сезоне и возглавляет турнирную таблицу.
Букайо Сака пообщался с семьей Кардашьян после игры «Арсенала»
- 24 марта 2023
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