Рамсдейл: переходы Зинченко и Жезуса оказали огромную помощь «Арсеналу»

Голкипер лондонского «Арсенала» Аарон Рамсдейл оценил уровень текущего состава «канониров», заявив, что переходы нападающего Габриэла Жезуса и защитника Александра Зинченко из «Манчестер Сити» оказали команде огромную помощь.

«Переходы Жезуса и Зинченко оказали нам огромную помощь. Они выигрывали АПЛ. Теперь к нам пришёл Жоржиньо, он тоже выигрывал трофеи, все, кроме Премьер-лиги и чемпионата мира.

Также у нас есть Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор, которые провели ещё один год в Премьер-лиге, стали мудрее на год, имеют опыт игры на чемпионате мира», — приводит слова Рамсдейла Evening Standard.

«Арсенал» набрал 69 очков в 29 сыгранных матчах АПЛ в текущем сезоне и возглавляет турнирную таблицу.

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