«Такой человек, который может завести раздевалку». Андрей Мостовой — о Вильмаре Барриосе

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой высказал мнение о колумбийском полузащитнике Вильмаре Барриосе.
«Барриос — такой человек, который может завести раздевалку. Были случаи, когда у нас что-то шло не так и Вильмар вставал и говорил. И игрокам, и тренерам. Всё через переводчика, чтобы все слышали и понимали.
В обычной жизни ведёт себя как маленький ребёнок? Есть такие люди: максимально серьёзные на поле, но максимально раскрепощённые в жизни. В футбольном плане порой чувствую, что Барриос готов быть капитаном команды. Всегда выслушает, подскажет. Постоянно с ним это обсуждаем. Но в остальное время Вильмар излучает позитив. Например, ходит и кричит как птица. Ещё может пораньше уйти из раздевалки, зайти за угол и ждать. А когда я подхожу, пытается меня напугать: выскакивает из-за угла и лает как собака. Супер, что есть такие люди. Кучо — овертоп!
На каком языке разговариваем? У Барриоса очень плохой английский. Он, конечно, что-то понимает. Так и пытаемся разговаривать», — приводит слова Мостового Sport24.
Барриос выступает в «Зените» с февраля 2019 года.
- 24 марта 2023
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