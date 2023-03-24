«Такой человек, который может завести раздевалку». Андрей Мостовой — о Вильмаре Барриосе

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой высказал мнение о колумбийском полузащитнике Вильмаре Барриосе.

«Барриос — такой человек, который может завести раздевалку. Были случаи, когда у нас что-то шло не так и Вильмар вставал и говорил. И игрокам, и тренерам. Всё через переводчика, чтобы все слышали и понимали.

В обычной жизни ведёт себя как маленький ребёнок? Есть такие люди: максимально серьёзные на поле, но максимально раскрепощённые в жизни. В футбольном плане порой чувствую, что Барриос готов быть капитаном команды. Всегда выслушает, подскажет. Постоянно с ним это обсуждаем. Но в остальное время Вильмар излучает позитив. Например, ходит и кричит как птица. Ещё может пораньше уйти из раздевалки, зайти за угол и ждать. А когда я подхожу, пытается меня напугать: выскакивает из-за угла и лает как собака. Супер, что есть такие люди. Кучо — овертоп!

На каком языке разговариваем? У Барриоса очень плохой английский. Он, конечно, что-то понимает. Так и пытаемся разговаривать», — приводит слова Мостового Sport24.

Барриос выступает в «Зените» с февраля 2019 года.