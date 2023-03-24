Евгений Бушманов: не увидел у сборной России желания выиграть матч с Ираном
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался по итогам товарищеского матча сборных Ирана и России. Напомним, игра проходила вчера, 23 марта, в Тегеране и завершилась со счётом 1:1. Бушманов признался, что ему не понравилась игра сборной России.
«Результат в матче с Ираном нормальный, но игра не понравилась. До забитого гола ещё более-менее, а потом я не увидел желания выиграть этот матч. Очень много передач назад, не было азарта, желания играть вперёд, рисковать», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований из-за политической обстановки в мире, такое решение совместно приняли ФИФА и УЕФА.
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