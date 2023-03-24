Хаджи: если бы не игра Антона Зиньковского, матч Иран — Россия был бы ещё более пресным

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи высказался по итогам товарищеского матча сборных Ирана и России. Напомним, игра проходила вчера, 23 марта, в Тегеране и завершилась со счётом 1:1. Бушманов признался, что ему не понравилась игра сборной России.
«Я к товарищеским играм отношусь нейтрально. Особой заинтересованности в таких матчах у футболистов нет: они могут и на тренировке себя показать тренеру. Поэтому игра меня не разочаровала. Моментами сборная России в матче с Ираном играла неплохо, но в целом — средний матч.
В первую очередь сборной России не хватило организации игры: много новых ребят в команде – ещё не все успели сыграться. Также не было видно мысли, как хотят забивать: не было комбинаций, серьёзных обострений. Если бы не игра спартаковца Зиньковского, матч был бы ещё более пресным. Антон неплохо играл в пас, обыгрывал, заработал пенальти. А вот Захарян меня разочаровал – совсем его не было видно на поле. Больше не на кого обратить внимание», – сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 24 марта 2023
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