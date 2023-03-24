Соломатин: товарищеские матчи важны. Когда меня вызывали в сборную, ехал с гордостью
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Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин высказался о проведении товарищеских матчей сборной России по футболу. По его мнению, контрольные встречи нужны.
«Товарищеские матчи имеют смысл – сборная должна жить. Я тоже проходил через это, когда меня — совсем молодого парня — вызывали на товарищеские игры. И я ехал с гордостью. Товарищеские встречи важны прежде всего для молодых игроков, которые в будущем будут представлять нашу сборную, когда её допустят до официальных турниров.
К тому же из-за матчей квалификации на Евро в чемпионате сейчас пауза – её нужно чем-то заполнять. Но результат матча с Ираном оставляет желать лучшего», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
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