Лидер сборной Winline Медиалиги Прокоп получил травму перед матчем с «Крыльями Советов»

Полузащитник сборной Winline Медиалиги Михаил «Прокоп» Прокопьев получил повреждение перед благотворительным матчем с «Крыльями Советов». Об этом сообщил сам футболист в своём телеграм-канале. Позднее стало известно, что Прокопьев выйдет на эту встречу в стартовом составе.
Матч между сборной Winline Медиалиги и «Крыльями Советов» пройдёт сегодня, 24 марта, на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Начало – в 18:00 мск.
«Крылья Советов» проводят товарищеский матч во время международной паузы. 2 апреля команда Игоря Осинькина встретится с «Оренбургом» в Российской Премьер-Лиге. Сейчас самарцы идут на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков в 20 матчах.
Вырученные с продажи билетов деньги будут направлены на лечение легенды «Амкала» Никиты Финито. Билеты можно приобрести по ссылке.
- 24 марта 2023
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