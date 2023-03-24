«Бавария» продолжит платить Нагельсману, пока тот не найдёт новый клуб — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария», которая по информации ряда источников расторгла контракт с главным тренером Юлианом Нагельсманом, продолжит платить специалисту зарплату до тех пор, пока он не найдёт новый клуб. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере».
По сведениям источника, причиной расставания с Нагельсманом стало неудовлетворительное выступление в Бундеслиге после ЧМ-2022, а также медленное развитие футболистов. «Бавария» после чемпионата мира в Катаре сумела растерять девятиочковое преимущество и теперь идёт в турнирной таблице на втором месте (52 очка), отставая от дортмундской «Боруссии» на одно очко.
Новым главным тренером «Баварии» должен стать Томас Тухель, находящийся с сентября 2022 года в статусе свободного агента.
Фанаты «ПСЖ» избили болельщика «Баварии» на трибунах стадиона. Видеоролик:
- 24 марта 2023
-
18:35
-
18:34
-
18:32
-
18:21
-
18:15
-
18:00
-
17:43
-
17:40
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:20
-
17:19
-
17:11
-
17:10
-
16:52
-
16:51
-
16:50
-
16:48
-
16:45
-
16:39
-
16:30
-
16:23
-
16:15
-
16:12
-
16:06
-
15:59
-
15:55
-
15:41
-
15:35
-
15:24
-
15:20
-
15:15
-
15:06
-
15:00