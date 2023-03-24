«Бавария» продолжит платить Нагельсману, пока тот не найдёт новый клуб — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария», которая по информации ряда источников расторгла контракт с главным тренером Юлианом Нагельсманом, продолжит платить специалисту зарплату до тех пор, пока он не найдёт новый клуб. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в «Твиттере».

По сведениям источника, причиной расставания с Нагельсманом стало неудовлетворительное выступление в Бундеслиге после ЧМ-2022, а также медленное развитие футболистов. «Бавария» после чемпионата мира в Катаре сумела растерять девятиочковое преимущество и теперь идёт в турнирной таблице на втором месте (52 очка), отставая от дортмундской «Боруссии» на одно очко.

Новым главным тренером «Баварии» должен стать Томас Тухель, находящийся с сентября 2022 года в статусе свободного агента.

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