Владелец «Наполи» предложит Лучано Спаллетти новый контракт c повышением зарплаты

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет продлить сотрудничество с Лучано Спаллетти и, как сообщается, планирует увеличить зарплату тренера в новом контракте. Об этом пишет Gazzetta dello sport.

64-летний итальянский специалист возглавил «партенопеи» летом 2021 года и добился успеха на текущий момент. «Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии после 27 туров, опережая ближайшего конкурента, «Лацио», на 19 очков. Это шанс выиграть первое «скудетто» со времён Диего Марадоны. Кроме того, «Наполи» продолжает вести борьбу за победу в Лиге чемпионов, выйдя в четвертьфинал, где ему предстоит встреча с «Миланом».

Текущий контракт Спаллетти истекает в конце сезона, и руководство «Наполи» хочет гарантировать продление сотрудничества. Де Лаурентис мог бы воспользоваться опцией автоматического продления на один год, прописанной в действующем договоре, вместо этого он намерен предложить Спаллетти новый двухлетний контракт с зарплатой около € 4 млн за сезон плюс премии. Стороны сядут за стол переговоров в ближайшие месяцы.