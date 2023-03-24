«Барселона» расторгнет контракт с Альбой, если Жорди не пойдёт на понижение зарплаты — AS

Защитник «Барселоны» Жорди Альба, чьё соглашение с командой истекает через сезон, может покинуть команду уже в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает AS.
По сведениям источника, контракт 34-летнего Альбы, заключённый в феврале 2019 года, подписан с опцией ежегодного повышения зарплаты. Со следующего сезона Жорди станет самым высокооплачиваемым футболистом в команде, что не устраивает клуб, считающий его игроком запаса. Поэтому в «Барселоне» готовят для своего ветерана ультиматум: если он хочет доиграть сезон по контракту, то должен пойти на понижение зарплаты. В ином случае клуб готов разорвать с ним соглашение.
Отметим, что в летнее трансферное окно «Барселона» должна сократить зарплатную ведомость на € 200 млн, если в клубе хотят покупать игроков.
Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 24 марта 2023
-
18:35
-
18:34
-
18:32
-
18:21
-
18:15
-
18:00
-
17:43
-
17:40
-
17:40
-
17:31
-
17:30
-
17:20
-
17:19
-
17:11
-
17:10
-
16:52
-
16:51
-
16:50
-
16:48
-
16:45
-
16:39
-
16:30
-
16:23
-
16:15
-
16:12
-
16:06
-
15:59
-
15:55
-
15:41
-
15:35
-
15:24
-
15:20
-
15:15
-
15:06
-
15:00