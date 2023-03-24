«Барселона» расторгнет контракт с Альбой, если Жорди не пойдёт на понижение зарплаты — AS

Защитник «Барселоны» Жорди Альба, чьё соглашение с командой истекает через сезон, может покинуть команду уже в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, контракт 34-летнего Альбы, заключённый в феврале 2019 года, подписан с опцией ежегодного повышения зарплаты. Со следующего сезона Жорди станет самым высокооплачиваемым футболистом в команде, что не устраивает клуб, считающий его игроком запаса. Поэтому в «Барселоне» готовят для своего ветерана ультиматум: если он хочет доиграть сезон по контракту, то должен пойти на понижение зарплаты. В ином случае клуб готов разорвать с ним соглашение.

Отметим, что в летнее трансферное окно «Барселона» должна сократить зарплатную ведомость на € 200 млн, если в клубе хотят покупать игроков.

Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

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