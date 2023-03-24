«Барселона» проведёт переговоры с тер Штегеном и де Йонгом с просьбой понизить зарплаты

«Барселона», которой перед стартом следующего сезона необходимо существенно сократить зарплатную ведомость, в скором времени проведёт переговоры со своими лидерами с целью пойти на понижение зарплаты. Об этом сообщает AS. Речь идёт о вратаре Марке-Андре тер Штегене и полузащитнике Френки де Йонге, являющимися одними из самых высокооплачиваемых игроков команды.
По сведениям источника, переговоры с тер Штегеном и де Йонгом «Барселона» запланировала сразу же после встречи с Жорди Альбой, который в следующем сезоне станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба. Однако в команде понимают, что в случае с Марком-Андре и Френки у них меньше возможностей для манёвра, так как оба являются важной частью проекта главного тренера Хави.
Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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