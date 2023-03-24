Озил — о Моуринью: лучший в этом веке

Бывший игрок сборной Германии и мадридского «Реала» Месут Озил, недавно объявивший о завершении профессиональной карьеры, назвал нынешнего тренера «Ромы» Жозе Моуринью «лучшим в этом столетии».

«По-моему, Жозе Моуринью – лучший тренер этого века. Его тактическое мышление находится на другом уровне, равно как манера общаться или умение мотивировать. Он всегда защищает свою команду перед СМИ. Он действительно тренер мирового класса.

Я выбрал «Реал» из-за него. Он пригласил меня, чтобы показать стадион и клубный музей со множеством завоёванных трофеев. От увиденного у меня мурашки пошли по коже. Визит в Барселону был менее захватывающим, и что больше всего разочаровало: Пеп Гвардиола даже не удосужился встретиться со мной.

До поездки мне очень нравился стиль «Барселоны», и я действительно мог представить, как играю за неё. Так что, да, именно Жозе Моуринью, безусловно, стал решающим фактором в той ситуации», – рассказал Озил в интервью Marca.

21-летний Месут Озил перешёл в «Реал» из бременского «Вердера» летом 2010 года за сумму около € 15 млн. Немецкий полузащитник выиграл в Испании три трофея: чемпионское золото (2012), кубок (2011) и суперкубок (2012).