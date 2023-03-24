Тарханов: если тебя вызвали в сборную России, будь готов выйти на поле и отдать всего себя

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался о товарищеском матче сборной России с Ираном. Встреча состоялась вчера, 23 марта, в Тегеране (Иран) и завершилась вничью — 1:1.

«Результат сейчас неважен. Идёт просмотр игроков: какой у них уровень, кто может играть за сборную, а кто – нет. Карпин сам говорил, что в первую очередь смотрит на эти моменты, поэтому такая игра. Он проверяет всех, кто выделяется в чемпионате: в сборной много молодых ребят, много игроков «Ростова», который неожиданно идёт на втором месте в РПЛ. Я считаю, пока нет официальных игр, надо смотреть и наигрывать новых игроков.

Игры сборной России нужны: команду необходимо держать в тонусе, иначе мы вообще упадём. А по поводу мотивации могу сказать следующее: это сборная России – если тебя вызвали, будь готов выйти на поле и отдать всего себя», – сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.