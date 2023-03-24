Веденеев: уровень игроков сборной России невысокий. Ничья с Ираном — неплохое достижение

Бывший советский и российский футболист и тренер Сергей Веденеев поделился мнением об игре сборной России.
«Не сказал бы, что меня разочаровал результат матча с Ираном. Дело в том, что индивидуальный уровень российских игроков невысокий. Они давно не собирались вместе в сборной. А половина из тех, кто приехал, только несколько дней назад узнали, что они игроки сборной России.
Игра с Ираном — это сбор игроков, которые, возможно, когда-нибудь заиграют в команде. Поэтому ни о каких командных действиях говорить не приходится. То, что они умудрились сыграть вничью — неплохое достижение для них. Разбирать игру не имеет смысла.
Зачем сейчас нужна сборная? У нас же есть юношеский футбол, там сборная собирается периодически и участвует в соревнованиях. Так и с основной — определить, на каком этапе какие игроки лучше, собрать талантливых ребят в одну кучу, провести турнир. Тренеру нужно с ними познакомиться поближе. Сборная всё равно должна жить», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
- 24 марта 2023
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